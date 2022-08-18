Россия перебросила в Калининградскую область истребители с ракетами "Кинжал"

Россия перебросила истребители с "Кинжалами" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащий с Литвой и Польшей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 18 августа со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

В российском министерстве отметили, что на месте будет организовано круглосуточное боевое дежурство "в рамках стратегического сдерживания". Министерство также обнародовало кадры перебазирования истребителей.

Как объясняли ранее Воздушные силы ВСУ, "Кинжал" — это новейший тип ракет, имеющихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч.

После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.