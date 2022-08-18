Зеленский рассказал, о чем говорил во Львове с генсеком ООН

Во время своей встречи во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент Украины Владимир Зеленский обсудил целый ряд проблем, спровоцированных российской агрессией, сообщает Новое время.

Об этом он рассказал в четверг, 18 августа, у себя в соцсетях.

Одной из основных тем стала ядерная угроза, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

"Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск" , — рассказал Зеленский.

Кроме того, он обсудил с Гутерришем экспорт украинского зерна и вопрос обмена пленными с РФ.