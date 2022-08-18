Bloomberg назвал отрасли, которые наиболее пострадали из-за энергокризиса

По оценкам агентства Bloomberg больше всего от глобального энергетического кризиса пострадали отрасти промышленных металлов, сталевары, «зеленые металлы», производство удобрений и сахара, сообщает Новое время.

Среди отраслей, которые наиболее пострадали от глобального энергетического кризиса — энергоемкое производство металлов, удобрений и сахара. Об этом пишет Bloomberg.

Всего агентство выделило пять отраслей, которые пострадали от глобального энергетического кризиса.

Так, удорожание электроэнергии крайне негативно сказалось на производстве промышленных металлов. В частности, за последний год европейские страны потеряли около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия, и заводы продолжают останавливаться.

Норвежская Norsk Hydro на прошлой неделе заявила, что в сентябре закроет свой завод в Словакии из-за резкого роста цен на электроэнергию. Также металлургическая компания Nyrstar останавливает крупный завод Budel, производящий цинк в Нидерландах.

Также из-за энергетического кризиса пострадали сталевары. Отключения электроэнергии затронули более 70% сталелитейных заводов в Сычуане. Это в свою очередь оказывает давление на цены на железную руду, используемую для производства стали.

Минимум два сталелитейных завода в США начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Энергетический кризис также задел «зеленые металлы». В частности он означает, что аккумуляторный сектор должен подготовиться к более высокой стоимости ключевого материала — лития.

Европейские производители удобрений вынуждены сокращать производство из-за сверхвысоких цен на газ. Аналогичная ситуация происходит в Китае.

Как отмечает агентство, как минимум четверть европейских мощностей по азотным удобрениям уже потеряна, и согласно прогнозам, в следующем сезоне мировое потребление упадет больше всего с 2008 года.

Производство сахара также пострадает. Европейская сахарная корпорация Suedzucker предупреждала о росте цен на свою продукцию. Однако компания сообщила, что имеет план по переходу с природного газа на другие источники энергии в случае прекращения поставок из РФ.

Ранее сообщалось, что треть украинских сахарных заводов не будет работать из-за высоких цен на энергоносители.