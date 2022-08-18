В ВСУ объяснили, как "спутник Притулы" поможет украинским силам

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что спутники компании ICEYE, которые купил фонд Сергея Притулы, способны сканировать объекты оккупантов в любую погоду, а также сквозь преграды, сообщает Новое время.

В Telegram Cтратком уточняет, что спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

"Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть… сквозь преграды" , — говорится в сообщении.

Управление пишет, что спутники могут сканировать российские объекты не только в плотную облачность, но «даже стены построек для этой системы не помеха».

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. Теперь компания ICEYE предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.