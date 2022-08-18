ГУР: оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа

Российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в четверг, 18 августа, в Telegram.

В ГУР рассказали, что оккупанты внезапно объявили «выходной» на станции, и в пятницу там останется только оперативный персонал, а вход остальным сотрудникам закроют. Представители Росатома, которые в последнее время находились на ЗАЭС постоянно, срочно уехали.

В то же время министерство обороны страны-террориста РФ распространяет фейк о том, что ВСУ якобы готовят «теракт» на станции.

"Из имеющейся информации становится ясно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут „повысить ставки“ и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН" , — подчеркнули в украинской разведке.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.