НБУ отложил переход на новое поколение системы электронных платежей

Нацбанк Украины 1 апреля 2023 года перейдет на новое поколение системы электронных платежей (СЭП) НБУ на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"До войны мы планировали перейти на новый стандарт с 20 августа 2022 года. Ввиду объективных причин и действия военного положения Нацбанк отсрочивает переход на новое поколение СЭП, чтобы дать участникам системы больше времени на доработку их автоматизированных систем и перестройки бизнес-процессов " , – объяснил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

"Новое поколение СЭП предоставит банкам и бизнесу новые возможности, еще больше повысит безопасность платежей и усилит конкуренцию на платежном рынке" , - добавил он.

Отмечается, что переход на ISO 20022 вместе с внедрением IBAN создают технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации сервиса мгновенных платежей в Украине.

Как заявили в НБУ, с целью слаженного перехода на новое поколение СЭП банки Украины, Государственная казначейская служба Украины и Национальный депозитарий Украины до 1 апреля 2023 года обязаны:

внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности;

обеспечить достаточный уровень пропускной способности каналов связи для гарантированного и быстрого обмена информацией в СЭП.

Соответственно, с 1 апреля 2023 года все межбанковские платежные операции будут проходить исключительно через СЭП нового поколения.