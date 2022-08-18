Подоляк: встреча Зеленского и Путина не принесет продвижений

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина будут эффективными, поскольку глава РФ неадекватно воспринимает свои действия, сообщает Новое время.

В интервью Настоящему Времени Подоляк напомнил, что первые два месяца войны Зеленский был готов разговаривать с Путиным ради сохранения страны и ради того, чтобы остановить войну.

"Сейчас, исходя из поведения господина Путина, из тех заявлений, которые мы видим, мы понимаем, что к шестому месяцу войны они так и не оценили весь тот мрак и ужас, который они принесли на украинскую землю" , — подчеркнул советник.

Он добавил, что встреча Зеленского с диктатором должна быть тщательно подготовлена, а российская сторона должна «адекватно воспринимать то, что она делает».

"К сожалению, они неадекватно понимают, и, соответственно, господин Путин неадекватно это воспринимает. Поэтому сама встреча, даже если она бы и состоялась, она не несла бы никаких существенных продвижений" , — сказал он.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным.