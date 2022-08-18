Евросоюз выделит Украине $21 млн на ремонт инфраструктуры

Еврокомиссия выделит 21 миллион долларов на расчистку завалов от разрушенной инфраструктуры и восстановление коммунальной инфраструктуры в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства ЕС в Украине.

Также средства будут использоваться для выявления и устранения неотложных экологических угроз, для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов.

Речь идет о трансформаторах, тепловых пунктах, водяных насосах, трубах тепло- и водоснабжения, системах обеззараживания воды и оборудования для поставки возобновляемой энергии.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в районах, пострадавших от войны, первоочередной, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжение. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт" , — заявила исполняющая обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти необходима работающая инфраструктура" , — добавил он.

Напомним, в начале августа США приняли решение о выделении Украине через Всемирный банк $4,5 млрд для Украины в рамках проекта помощи нашей стране в удовлетворении неотложных потребностей (PEACE).