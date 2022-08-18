Politico: США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по временно оккупированному Крыму западным оружием, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Politico cо ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Он сообщил, что США не выбирают цели, а все оружие, которое передает Вашингтон Украине, предназначено для самообороны.

"Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной" , — сказал чиновник.

На уточняющий вопрос считает ли администрация полуостров украинской территорией, чиновник ответил: «Крым — это Украина».

В комментарии ресурсу неназванный украинский чиновник сообщил, что сообщение администрации Байдена дошло до Киева.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение.

Также 9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.