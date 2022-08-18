Зеленский: переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории, сообщает Суспільне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, после встречи с генсекретарем ООН и президентом Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что «сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров».

Ранее турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил, что во время переговоров с Зеленским Эрдоган снова предложит организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Перед этим глава украинского государства подчеркивал, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну.