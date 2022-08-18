Генсек ООН призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что любое потенциальное повреждение запорожской АЭС было бы "самоубийством", сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает CNN, он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Львове в четверг.

Гутерреш призвал к "демилитаризации" района вокруг АЭС и сказал, что срочно необходимо соглашение, чтобы "восстановить станцию ​​как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона".

"Мы должны сказать, как есть – любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством" , – сказал Гутерреш.

"В тесном контакте с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Секретариат ООН оценил, что мы имеем в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для поддержки любой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся," , – заявил он.

По словам генсека, нужно приложить все усилия, чтобы обеспечить, чтобы объекты или территория АЭС не являлись объектом военных действий.

"Военная техника и персонал должны быть выведены из завода. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Район нужно демилитаризовать" , – заявил Гутерреш.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что пребывание российских военных на Запорожской АЭС создает большие риски и призвал демилитаризировать станцию ​​и как можно быстрее допустить туда инспекцию МАГАТЭ.