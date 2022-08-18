Зеленский: мир должен выгнать российские войска с территории ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский убежден, что мир в силах обеспечить вывод российских войск с территории ЗАЭС, иначе можно выбросить на помойку все документы по ядерной безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС...

Устроивший ядерный шантаж точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию ​​и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить.

Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок".

Зеленский отметил, что 18 августа во Львове обсудил с генсеком ООН Гутерришем параметры миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию ​​легальным способом через свободную территорию Украины.