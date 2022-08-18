В Керчи прозвучали взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО

В Керчи в оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы, сообщают местные Telegram-каналы, сообщает Новое время.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «советника главы» полуострова Олега Крючкова пишет, что там «сработала система ПВО», «опасности для города и Крымского моста нет».

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, который наносит ущерб экологии полуострова, должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ говорил, что страна-агрессор очень тщательно охраняет Крымский мост:

«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».