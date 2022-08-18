В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США "осведомлены" о принуждении и издевательствах российских оккупантов над сотрудниками Запорожской АЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает CNN.

Прайс заявил, что ему "известно о сообщениях о злоупотреблениях и принуждении со стороны РФ" относительно персонала Запорожской атомной электростанции.

Представитель Госдепа считает действия России "безрассудными".

"Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью".

Прайс сказал, что Международному агентству по атомной энергии должен быть разрешен доступ к станции, "чтобы помочь обеспечить безопасность и сохранность станции и контролировать ее ядерный материал".