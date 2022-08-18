ОВА: российские оккупанты целый день обстреливали Сумскую область

В четверг, 18 августа, российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области, зафиксировано около 100 «прилетов», сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За сегодня оккупанты семь раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин.

Так, около 09:30 враг обстрелял Белопольскую общину с территории РФ из ствольной артиллерии — зафиксировано 15 «прилетов». В результате обстрела повреждено нежилое здание и помещение школы.

В 19:55 по территории этой же общины начался минометный обстрел — 10 «прилетов», а в 20:00 начался артобстрел — 20 «прилетов».

Также в 13:50 оккупанты открыли огонь по Краснопольской общине — семь «прилетов». Через час была обстреляна Миропольская община — 15 «прилетов».

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет, однако есть разрушения.