ISW: Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

По данным Института исследования войны (ISW), министерство обороны РФ предположительно создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС, сообщает Украинская правда.

18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.

Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ​​ночь на 18 августа.

Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.

Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ключевые выводы аналитиков: