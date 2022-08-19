ISW: Россия готовит фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
По данным Института исследования войны (ISW), министерство обороны РФ предположительно создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС, сообщает Украинская правда.
18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.
Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ночь на 18 августа.
Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.
Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Ключевые выводы аналитиков:
- 18 августа 2022 года впервые с 6 июля 2022 года не было заявленных или оцененных российских территориальных достояний в Украине.
- Российские источники сообщили о серии неидентифицированных и неподтвержденных взрывов по всему Крыму в ночь на 18 августа.
- Министерство обороны России, возможно, создает информационные условия для обвинения Украины в фальшивой атаке на Запорожской АЭС.
- Русские войска вели наземные штурмы к югу от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.
- Оккупанты продолжали вести наступательные действия на север, запад и юго-запад от Донецка.
- Российские войска совершили неудачный наземный штурм Запорожской оси.
- Украинские чиновники подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складам в Херсонской области.
- Кремль, вероятно, использует созданные казачьи организации для поддержки усилий России по формированию вооруженных сил.
- Российские оккупанты продолжали подготовку к длительной интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.