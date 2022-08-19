Путин проигрывает информационную войну в Украине – британская разведка

Глава британской разведывательной службы Джереми Флемминг считает, что за 6 месяцев после широкомасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины – российские операции в инфопространстве оказались неумелыми, а фейки легко развеивались обнародованными разведданными, сообщает Украинская правда.

"Так же, как и в случае с наземным вторжением, начальные онлайн-планы России, похоже, провалились. Использование страной агрессивных киберинструментов было безответственным и неизбирательным.

Президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать, как российская дезинформация действует в других частях мира" , - заявил глава британской разведки.

Флеминг отметил, что многие из самых густонаселенных стран не согласились с просьбой ООН осудить Россию за ее вторжение. Он подчеркнул, что на общественное мнение в этих местах влияет информация, поступающая из России.

По словам главы британской разведки, киберборьба России и Украины за влияние на мнение людей далеко за пределами непосредственного поля боя столь же жестока и разрушительна, как и физическая война.

Он добавил, что за месяц до нападения на Украину российская военная разведка развернула вредоносное программное обеспечение WhisperGate, чтобы уничтожить и испортить украинские правительственные системы.

А менее чем за час до вторжения в Украину Россия нацелилась на спутниковые сети ViaSat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские. Атака распространилась и на соседние страны, нанеся побочный ущерб ряду услуг, от ветровых электростанций до доступа к интернету.

Но эти проблемы совместными усилиями удалось быстро устранить.

По словам Флеминга, дезинформация в интернете быстро стала основной частью кампании России, которая ставила целью вызвать путаницу и хаос в Украине и за ее пределами. Россия уже использовала этот сценарий раньше, в частности, в Сирии и на Балканах. Он призван посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и обнародовать ложные нарративы о причинах действий России.

Флеминг добавил, что британская разведка приняла меры, чтобы противостоять этой искаженной информации – от предупреждений о начале войны до быстрого обнародования разведданных и опровержения российской лжи.

Он добавил, что планы РФ в кибервойне провалились еще и потому, что Украина является "чрезвычайно эффективным киберзащитником", ведь с момента аннексии Крыма в 2014 году усердно работала над строительством "цифровой крепости".

"Мы стали свидетелями героической защиты украинских военных, в интернете мы, видимо, увидели самую эффективную оборонную киберактивность в истории. Действуя под постоянным давлением против очень способного противника, эта команда промышленности, разведки, служб безопасности, а в некоторых случаях и граждан, работала бок о бок, чтобы предупреждать, реагировать и исправлять. Эта киберзащита оказалась сильнее, чем ожидала Россия" , - подчеркнул Флеминг.

Глава британской разведки отметил, что мир должен принять меры, чтобы противостоять организованным государственным кампаниям дезинформации и обеспечить, чтобы они не притупили международное возмущение действиями России.

Не вдаваясь в подробности, Флеминг добавил, что Национальные киберсилы Великобритании могут ответить России развертыванием британского военного подразделения, использующего наступательные киберинструменты.