ОВА: российские войска утром обстреляли Харьков

Сегодня утром, 19 августа, оккупанты нанесли удар по мирному населению Харькова. Разрушены несколько зданий. Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города.

В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском - ракеты попали в 2 частных дома.

По состоянию на 8:30 известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.

На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

В течение суток российские оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горела трава и пшеница в поле.

В Золочевской общине возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах, Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина.