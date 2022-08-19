СБУ: задержаны два "телефонных минера"

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении двух региональных руководителей группы FR Destructor. Они два года распространяли фейковые сообщения о минировании, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители разоблачили злоумышленников по месту жительства после очередного фейкового сообщения о минировании инфраструктуры в западных регионах Украины.

По данным следствия, они имеют отношение к распространению массовых ложных сообщений о минировании общественного транспорта, учебных заведений и ТРЦ в крупных городах.

Для отправки анонимных сообщений о минировании злоумышленники использовали специальные компьютерные программы, скрывавшие их местоположение. Также они искали в соцсетях пользователей, которых задействовали в распространении ложной информации за вознаграждение.

Оплату за услуги получали от координатора из РФ на карты украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику с поличным.

Проверяется также вероятная причастность задержанных к сотрудничеству со спецслужбами РФ.

Киберспециалисты СБУ заблокировали все скрытые аккаунты анонимных минеров.

Двум членам группировки объявили подозрение по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.