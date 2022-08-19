В Европе в этом году уже выгорели рекордные 700 тысяч гектаров леса

Из-за масштабных пожаров в этом году в Европе уже выгорело 700 тысяч гектаров леса. Это рекордный показатель с 2006 года, с тех пор как Европейская информационная система о лесных пожарах (EFFIS) фиксирует эти данные, сообщает Deutsche Welle.

За последние несколько месяцев к тушению пожаров в странах Европы было привлечено 29 самолетов и восемь вертолетов, а также более 100 автомобилей и сотни пожарных.

По данным EFFIS, главная причина лесных пожаров – затяжные засухи. По словам спикера информационной системы, ситуация вызывает беспокойство, поскольку сезон пожаров еще продолжается.

Только за последние дни крупные лесные пожары фиксировались во Франции, Германии и Греции. В департаменте Аверон на юге Франции из-за пожара, который сжег в общей сложности 1 260 гектаров, на прошлой неделе было эвакуировано несколько тысяч человек. Полиция запретила въезд в большинство лесов в регионе Нижний Рейн вблизи границы с Германией, чтобы ограничить риск возникновения пожаров.

На севере Германии лишь в воскресенье смогли потушить лесной пожар, который бушевал несколько дней в национальном парке Гарц на площади не менее 13 гектаров.

Также 14 августа частично взяли под контроль пожар, который бушевал несколько дней на греческом курортном острове Тасос. По данным органов гражданской обороны, в текущем году в Греции лесные пожары охватили более 13 тысяч гектаров.