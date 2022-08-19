В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также было уничтожено почти 70 единиц автомобильной техники врага и 10 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 44 700 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 1 899 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 4 195 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1 016 (+6) ед,
- РСЗО - 266 (+1) ед,
- средств ПВО - 141 (+5) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
- крылатых ракет - 190 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
- специальной техники – 94 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.