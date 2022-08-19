В Генштабе обновили данные о потерях российских войск

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
Фото: president.gov.ua

По данным Генштаба﻿ ВСУ, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также было уничтожено почти 70 единиц автомобильной техники врага и 10 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44 700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 1 899 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 195 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1 016 (+6) ед,
  • РСЗО - 266 (+1) ед,
  • средств ПВО - 141 (+5) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
  • крылатых ракет - 190 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
  • специальной техники – 94 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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