В Германии призвали запустить "Северный поток-2"

Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, сообщает Экономическая правда.

Кубики отметил, что эти задачи являются первоочередными для федерального правительства.

"Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток-2" , - сказал вице-спикер Бундестага.

Когда журналист подчеркнул, что Путин использует это как большой успех, Кубики сказал, что все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет более полезно для Германии, чем для Путина.

"Кстати, наибольший пропагандистский успех Путина был бы в том случае, если бы у нас закончился газ, пока он еще хорошо на нас зарабатывает. Это надо предотвратить" , - сказал политик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы немецких политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

"Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – написал министр в Twitter.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022

Федеральное правительство Германии приостановило ввод в эксплуатацию готового газопровода "Северный поток-2" из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас Россия поставляет всего около 20% от возможного количества газа через "Северный поток-1". В российской газовой компании "Газпром" винят в этом технические причины, в немецком правительстве считают, что РФ сама создает проблемы.

Германии в случае полного прекращения поставок из РФ будет сложно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить будущую зиму, даже если запасы будут пополнены в соответствии с правительственными целями. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на три месяца.

Между тем в правительстве Олафа Шольца до сих пор исключали запуск "Северного потока-2" даже в случае нехватки газа.