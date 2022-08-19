Центробанк Турции резко снизил ставку несмотря на рост инфляции

Центробанк Турции резко снизил ключевую ставку, которую удерживал с декабря 2021 года. Экономисты не ожидали изменений, лира отреагировала падением. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

Опрошенные Bloomberg экономисты не ожидали никаких изменений ключевой ставки.

С декабря прошлого года ставка находилась на уровне 14%. Турецкая валюта снизилась примерно на 1% по отношению к доллару, прежде чем отыграть потери.

Комитет по денежно-кредитной политике во главе с председателем Сахапом Кавчиоглу дал понять, что не начинает цикл смягчения монетарной политики, заявив, что "обновленный уровень учетной ставки достаточен по текущим прогнозам".

Как отмечает издание, возобновление монетарного стимулирования менее чем за год до выборов отражает решимость турецких властей выполнить июньское обещание президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу продолжения снижения ставок.

"Мы не видим экономической мотивации этого решения и вместо этого считаем, что макроэкономические условия требуют сильного повышения. Центральный банк, однако, сделал выбор в пользу политического руководства по снижению ставок по займам, поскольку он сосредоточен на росте" , — отмечают опрошенные Bloomberg экономисты.

В начале июня сообщалось, что падение турецкой лиры ускорилось из-за обещаний Реджепа Эрдогана снова снизить ставку.

В январе прошлого года годовой уровень инфляции в Турции вырос до 36,1% в прошлом месяце — на тот момент это был рекордный показатель за 19 лет правления Реджепа Тайипа Эрдогана.