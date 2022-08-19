ОВА: армия РФ пытается прорваться в Бахмут

Оккупанты пытаются усилить наступление на Бахмут и на фоне серьезных потерь собирают новые силы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что ВСУ в течение 18 августа отразили восемь атак врага. Большинство из них было направлено на Бахмут. По словам Гайдая, оккупанты собирают силы для этого штурма из населенных пунктов Луганщины.

Также еще по одному направлению бои шли с самого утра. Около восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию.

Глава ОВА уточнил, что только за минувшую ночь враг 16 раз использовал ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и позициям украинских войск.