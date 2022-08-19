Politico: США одобряют применение Украиной их оружия в Крыму

Издание "Politico" со ссылкой на комментарий высокопоставленного представителя администрации Байдена утверждает, что в Белом доме атаки на Крым считают честной игрой для Украины и поддерживают удары по российским войскам там, сообщает Украинская правда.

Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил NatSec Daily (проект "Politico" по вопросам национальной безопасности), что Соединенные Штаты поддержат удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной" , - сообщил собеседник издания.

Чиновник подтвердил, что администрация Байдена считает Крымский полуостров суверенной украинской территорией: "Крым – это Украина".

Украинский чиновник сообщил, что сообщение о поддержке Белого дома дошло до Киева.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации Дональда Трампа, сказал NatSec Daily: "Российским силам нечего делать там (на полуострове – ред.), и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины".

"Politico" отмечает, что ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Украины к инцидентам на военных объектах в оккупированном Крыму.

Однако согласно полученному CNN правительственному документу Украины, Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном Россией полуострове, включая крупный взрыв на авиабазе "Саки", в результате которого было уничтожено несколько военных самолетов РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что у Украины нет ограничений от партнеров на нанесение ударов по оккупированным территориям западным оружием, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал "The Guardian", что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.