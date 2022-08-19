ГУР: на День Независимости оккупанты готовят "судилище" над защитниками Азовстали

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками Азовстали. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

"На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением" , - отметили в ГУР.

Чтобы придать вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей российских "СМИ".