ГУР: на День Независимости оккупанты готовят "судилище" над защитниками Азовстали

ГУР: на День Независимости оккупанты готовят "судилище" над защитниками Азовстали
Фото: Facebook/ГУР

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками Азовстали. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

"На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - отметили в ГУР.

Чтобы придать вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей российских "СМИ".

"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - говорится в сообщении.

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