Дела Майдана: за убийство журналиста Веремия будут судить пятерых "титушек"

В суд передали дело в отношении пяти "титушек", причастных к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская города Киева обвиняемые убили журналиста, посмертно ставшего Героем Украины.

Эти же лица также подозреваются в покушениях на убийство других протестующих, нанесении им телесных повреждений, а также похищении оружия и боеприпасов из запасов ГУ МВД Украины в Киеве.

Относительно пяти обвиняемых ГБР осуществляло специальное досудебное расследование из-за их укрывательства в России и на временно оккупированной территории Украины. Некоторые из них, по данным следствия, воюют против Украины в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Им инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе ст. 115 (преднамеренное убийство).

Санкции статей предусматривают наказание, включая пожизненное лишение свободы.

Кроме того, двое из состава этой преступной группы по вышеупомянутым эпизодам ранее уже получили обвинительные приговоры и отбывают наказание, еще в отношении четырех человек судебное разбирательство продолжается.