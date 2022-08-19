Вдвое меньше разводов: сколько семей появилось за время войны

В Министерстве юстиции Украины сообщили﻿, что в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.

За первые 6 месяцев этого года узаконили свои отношения 103 903 украинских пар. В прошлом году за такой же период поженились гораздо меньше влюбленных – 85 960 пар.

"Поздравляем молодоженов и надеемся, что такая тенденция будет продолжаться" ,– подчеркнули в Минюстиции.

Разводов в Украине также стало меньше. Если за первое полугодие 2021 года расторгли брак 13 153 супругов, то в этом году показатель почти вдвое меньше – 7 632 пары.