Вдвое меньше разводов: сколько семей появилось за время войны
В Министерстве юстиции Украины сообщили, что в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.
За первые 6 месяцев этого года узаконили свои отношения 103 903 украинских пар. В прошлом году за такой же период поженились гораздо меньше влюбленных – 85 960 пар.
"Поздравляем молодоженов и надеемся, что такая тенденция будет продолжаться",– подчеркнули в Минюстиции.
Разводов в Украине также стало меньше. Если за первое полугодие 2021 года расторгли брак 13 153 супругов, то в этом году показатель почти вдвое меньше – 7 632 пары.