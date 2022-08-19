Источники: Шольц с июня блокирует поставки оружия Украине

У канцлера Германии Олафа Шольца с начала июня блокируют просьбы Украины о продолжении поставок вооружения. Об этом, со ссылкой на Die Welt, сообщает Корреспондент.

"Согласно информации, с июня в Минобороны ФРГ несколько раз в месяц с регулярной периодичностью проходят встречи на высшем уровне, в которых также принимает участие министр (обороны ФРГ) Кристина Ламбрехт" , – сообщает издание и добавляет, что ничем полезным для ВСУ они не заканчиваются.

Отмечается, что с июня украинские дипломаты "на регулярных встречах пытались добиться, чтобы немецкие власти взяли на себя обязательства по закупке большего количества тяжелой техники", но те "остаются глухими – со странными оправданиями".

Источник Welt в украинском правительстве сообщил, что Украина постоянно просит Германию продолжить поставки самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня МARS II ("гусеничный хаймарс" с 12 реактивными снарядами вместо шести у колесного варианта).