Сколько зерновых Украина экспортировала с начала нового маркетингового года

Украина с начала 2022/2023 маркетингового года (с июля по июнь) экспортировала 2,98 млн тонн зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает Новое время.

Среди них — 1,94 млн тонн кукурузы (65% общего объема поставок), 783 тыс. тонн пшеницы (26%) и 257 тыс. тонн ячменя (8,8%).

Темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ были в 2,06 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года (за 1 июля — 19 августа 2021 года экспортировано 6,12 млн тонн).

В то же время, за период 11−19 августа на внешние рынки поставлено 770 тыс. тонн зерновых культур (96,2 тыс. тонн ежесуточно), тогда как за предшествующий ему период 5−11 августа — 340 тыс. тонн зерновых культур (48,6 тыс. тонн ежесуточно).

Таким образом, среднесуточные темпы экспорта удвоились и достигли максимального значения с начала МГ. Это связано с действием Стамбульских зерновых соглашений, открывших экспорт сельхозкультур из трех украинских морских портов, отметили в Минагрополитики.

В целом с начала 2022/2023 МГ и по 19 августа 2022 года Украина экспортировала 783 тыс. тонн пшеницы (в 3,7 раза меньше по сравнению с аналогичной датой 2021/2022 МГ), 257 тыс. тонн ячменя (в 8 раз меньше) и 7,4 тыс. тонн муки (в 2,55 раза меньше). Однако, темпы экспорта кукурузы превысили прошлогодние объемы — ее вывезено 1,94 млн тонн, что на 67,8% больше прошлогодних показателей.

В 2021/2022 МГ Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего МГ, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом агропродукции из-за блокады украинских морпортов.

В 2020/2021 МГ страна экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2019/2020 МГ Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.