Кабмин разрешил использовать данные из "Дія" за рубежом

Кабинет министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2022 г. № 910.

Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.

Персональные данные могут передаваться с помощью средств Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных.

В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствах, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.

Перечень государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных: