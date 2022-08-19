ГСЧС: спасатели завершили разбор завалов общежития в Харькове

Спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Харькове в четверг, 18 августа. Из-под завалов удалось спасти 9 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Еще 18 августа в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития в Слободском районе города Харькова. Сотрудники ГСЧС в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Так, 9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка.

В общей сложности из-под завалов были изъяты тела 6 погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.).

Последствия вражеского обстрела Харькова (фото: ГСЧС)

Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них - пожилые люди и с ограниченными возможностями.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что пятница, 19 августа, объявлена днем траура.