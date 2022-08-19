Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует нападение и бомбардировку Украины с белорусской территории, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило провластное белорусское агентство "Белта".

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего".

При этом Лукашенко начал объяснять работникам белорусских предприятий, которые он посещает, что, по его мнению, Европа уже давно прекратила бы войну, "если бы США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

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