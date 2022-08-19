ОГА: оккупанты обстреляли Никопольский район, есть раненые

После обеда в пятницу российские войска обстреляли два Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего получили ранения два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"15.40. Новая вражеская атака на Никопольский район. Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца.

Предварительно ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице. В городе есть разрушение построек. Выведена из строя линия электропередач. Ударил враг и по Мировской общине. Последствия выясняются".

В 14:35 в Никопольском территориальном общине объявили угрозу артобстрела.