Западная разведка: военные объекты в Белгороде - законные цели для ВСУ

Военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями, к тому же они не угрожают территориальной целостности России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говрит Twitter журналиста ITN Эммы Барроуз.

Представитель западной разведки также отметил, что нельзя исключать атак на военные объекты в российском тылу и в будущем.

Неназванный источник также подчеркнул, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.

"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей" , - добавил он.

Взрывы в Белгороде

Ранее мы писали, что 18 августа в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах объявили эвакуацию.

Также напомним, что в начале июля в Белгороде прозвучало несколько взрывов, которые могли произойти из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.