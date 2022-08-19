Путин: Россия и Казахстан проведут совместные военные учения

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым сообщил, что обе страны проведут совместные военные учения, когда это произойдет, он не уточнил, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят разные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и т.д.".

По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.