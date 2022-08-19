Пентагон: у войск РФ заканчиваются боеприпасы, наступательный потенциал снизится

У войск РФ заканчиваются боеприпасы и со временем это уменьшит наступательный потенциал оккупантов, заявил чиновник разведки США на закрытом брифинге Пентагона, сообщает Новое время.

Об этом сообщает журналист телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter.

"У нас есть множество свидетельств того, что боеприпасы истощаются… в том числе боеприпасы, вывозимые из глубоких хранилищ" , — цитирует она чиновника Пентагона.

Западный чиновник убежден, что сокращение российских запасов боеприпасов «в конечном итоге начнет подрывать способность России начинать наступление». По его словам, Россия объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы».

По словам чиновника разведки, война в Украине сейчас находится на «другой стадии» и не в «высшей точке». По его словам, это произошло «отчасти потому, что обе стороны стали лучше осознавать, что это марафон, а не спринт».

Также, по данным западной разведки, в результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота.