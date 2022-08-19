В ОП опровергли слухи о планах перевести Залужного в Минобороны

В Офисе президента отрицают информацию о возможном переводе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность в Министерство обороны Украины, сообщает Новое время.

Об этом в комментарии НВ заявил источник в ОП.

В ОП добавили, что «довольны работой Залужного на нынешней должности».

Ранее в Минобороны заявили, что российские пропагандисты распространяют фейк о якобы конфликте между Генеральным штабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, этот нарратив распространяют как российские, так и некоторые украинские ресурсы и спикеры.

Заместитель министра сказала, что тактическая цель такой операции — распространять нужную агрессору идею и манипулировать восприятием событий, оперативная цель — создать конфликт внутри руководства Украины и украинского общества, а стратегическая — ослабить центр принятия государственных решений и оборонный и наступательный потенциал.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся, нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается" , — объяснила Маляр.

Она отметила, что манипулятивным месседжам присущи кричащие заголовки и ссылки на «неопределенные источники».

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также предупреждали, что РФ проводит информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации руководства Украины.

Российская пропаганда пытается распространить среди украинцев мысль о том, что между Офисом Президента Украины и Главнокомандующим ВСУ существует конфликт, из-за чего последнего пытаются «убрать».

В ЦПД отметили, что первая волна распространения нарратива о «конфликте» началась еще в мае, а вторая — в середине августа, после встречи руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с представителями посольства США в Украине.

Главным источником распространения дезинформации оказалась сетка вражеских телеграм-каналов, которые включены СБУ в перечень вражеских ресурсов.

В ЦПД призывают не доверять дезинформационным кампаниям врага и не разрешить информационным террористам одержать победу.