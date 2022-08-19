Министр экономики спрогнозировала резкое падение ВВП Украины

Реальный валовой внутренний продукт Украины до конца года может сократиться на 35-40%. Главной причиной такого падения является нападение России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

"По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%" , – заявила министр экономики.

Свириденко также отметила, что для экономики сегодня очень важно помогать уже работающим предприятиям, имеющим штат и рынки сбыта, чтобы они и дальше активно работали.

По ее словам, кроме программы микрогрантов, в правительстве разрабатывают изменения в программу "5-7-9", чтобы предприятия в прифронтовых областях, активы которых были разрушены, имели возможность взять кредит и восстановиться.

Ранее стало известно, что Кабмин выплатил первые микрогранты по программе "єРобота" для поддержки новосозданного бизнеса в Украине. Первый транш составил 52,7 миллиона гривен.

Как сообщалось, международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война продлится минимум до 2023 года и окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.