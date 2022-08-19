В Киеве меняют продолжительность работы метро с 21 по 24 августа

В Киеве меняют продолжительность работы метро с 21 по 24 августа
Фото: Pixabay

В Киеве меняют продолжительность работы метро с 21 по 24 августа. В течение четырех дней метрополитен будет перевозить пассажиров с 6:00 до 21:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки", - сказано в сообщении.

При этом подземные станции в качестве укрытия по-прежнему будут работать круглосуточно.

Как сообщалось ранее, киевские власти изменят формат пропусков для передвижения во время комендантского часа. Это делается, потому что нынешние пропуска часто подделывают.

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