Макрон после более чем двухмесячной паузы снова позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить вопросы безопасности Запорожской АЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отмечает Кремль, Путин и Макрон обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. В первую очередь стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и подчеркнули важность направления миссии МАГАТЭ к станции.

Путин якобы напомнил о готовности пригласить экспертов ООН и Красного Креста в следственный изолятор в Еленовке, где в результате российского теракта погибли украинские военнопленные.

Также глава России проинформировал Макрона о ходе реализации "зерновой сделки".

Кремль пишет, что стороны договорились и в дальнейшем поддерживать контакт для решения тех или иных вопросов.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 16 августа, поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.