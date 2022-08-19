Данилов: в повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня пошаговая демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов написал в Twitter

"Крым – суверенная территория Украины.

Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией".

Данилов также добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны Украины о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного Крыма.

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