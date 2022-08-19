Данилов: в повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня пошаговая демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, сообщает Украинская правда.
Об этом Данилов написал в Twitter
"Крым – суверенная территория Украины.
Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией".
Данилов также добавил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны Украины о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного Крыма.
Предыстория:
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли зрывы, там Россия потеряла ориентировочно 9 самолетов. Оккупанты говорили о нарушении правил пожарной безопасности.
- 16 августа в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, также была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд. В Минобороны РФ заявили о диверсии.
- Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в районе железнодорожной станции Азовское в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.
- 17 августа стало известно, что после взрывов на российских аэродромах в Крыму оккупанты начали перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова или в Россию, а также установили КПП перед въездом на Керченский мост.
- 18 августа крымчане слышали взрывы в Керчи, откуда берет начало "Крымский мост", и вблизи аэродрома "Бельбек" в Севастополе – в обоих случаях оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО, в Бельбеке якобы сбили беспилотник.