В Воздушных силах сообщили, что необходимо для освобождения Мариуполя
Для освобождения Мариуполя от российских оккупантов ВСУ необходимо в первую очередь уничтожить российское ПВО, сообщает Новое время.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное — это прогнать их авиацию и уничтожить их ПВО", — сказал он в эфире телеканалу Дом.
Игнат добавил, что дальнобойная реактивная артиллерия от западных партнеров и противорадиолокационные ракеты HARM, достаточно эффективно могут уничтожать российское ПВО.
"Работа должна быть тяжелая, но потихоньку все-таки нашу землю будем освобождать", — отметил Игнат.