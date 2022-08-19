В Воздушных силах сообщили, что необходимо для освобождения Мариуполя

Для освобождения Мариуполя от российских оккупантов ВСУ необходимо в первую очередь уничтожить российское ПВО, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Без преимущества в воздухе результат наземной операции может быть провальным. Поэтому самое главное — это прогнать их авиацию и уничтожить их ПВО" , — сказал он в эфире телеканалу Дом.

Игнат добавил, что дальнобойная реактивная артиллерия от западных партнеров и противорадиолокационные ракеты HARM, достаточно эффективно могут уничтожать российское ПВО.