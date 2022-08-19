Оккупанты сообщают, что в Евпатории сработала система ПВО

В Евпатории в оккупированном Крыму предположительно сработала система ПВО, сообщили местные жители и представитель оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы.

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО".

Представитель оккупантов добавил, что Крым якобы "под надежной защитой".

Перед этим сообщения о работе ПВО в Евпатории появились в местных телеграм-каналах. Также были опубликованы видео.