НБУ выкупил на межбанке в резервы больше валюты, чем продал

Национальный банк на этой неделе 15 – 19 августа продал из резервов 122,43 млн долларов, а купил – 198,8 млн долларов, и таким образом вернулся к чистой покупке валюты, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных НБУ.

С начала августа объемы продаж валюты Национальным банком существенно превышают объемы покупки. Так, чистая продажа колебалась на уровне 400-500 млн долларов в две предыдущие недели.

С начала года НБУ продал уже 16,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 3 млрд долларов и 110 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напоминаем:

После коррекции официального курса гривны на прошлой неделе НБУ впервые с марта приобрел на межбанковском рынке 223,2 млн долларов – к этому моменту регулятору удавалось за неделю покупать около 8 млн долларов.