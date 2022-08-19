Разведка Канады: военные РФ разместили технику у реакторов ЗАЭС
Россия разместила военную технику внутри периметра Запорожской атомной электростанции, в том числе у корпусов реакторов и другой ключевой инфраструктуры, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в сообщении канадской разведки в Twitter.
В отчете отмечается, что украинские технические работники продолжают эксплуатировать АЭС под надзором вооруженных российских военнослужащих, что повышает риск человеческой ошибки из-за стресса или вмешательства в привычный распорядок работы.
"Без незаконного вторжения России и оккупации региона этой повышенной угрозы безопасной эксплуатации АЭС не было бы", - говорится в отчете.
Напомним, ситуация на Запорожской АЭС была одной из ключевых тем встречи президента Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове.
По словам Зеленского, они согласовали параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на оккупированную станцию.