Белый дом: Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, пишет Bloomberg.

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку тот ведет войну против Украины" , — говорится в заявлении.

Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Издание отмечает, что настойчивое требование СНБ о том, чтобы Зеленский участвовал в саммите, оставляет открытой возможность того, что он бы мог присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Именно так было в июле, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в саммите, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

Президент Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.