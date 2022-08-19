В Пентагоне рассказали, когда Украина получит комплексы NASAMS

В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре этого года, сообщает Новое время.

Об этом сообщила американская журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.

Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине "в ближайшие 2-3 месяца".

Это объясняется тем, что NASAMS не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться специально для Украины.

В пятницу, 19 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 775 млн долларов, в который в частности включили боеприпасы для HIMARS и 15 дронов Scan Eagle.

Передача ЗРК NASAMS Украине США анонсирована еще 1 июля в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 820 млн долларов.

Речь идет о двух батареях NASAMS.

Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

NASAMS в цифрах: