Германия передала Украине три установки Gepard, бронетранспортеры и снаряды
Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113, снаряды для артиллерии и 400 тысяч сухпайков, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.
Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.
Кроме того, к отправке готовятся:
- 20 70-мм ракетных установок с 2 000 ракетами;
- 1 592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
- 60 200 патронов калибра 40 мм;
- 6 подъемно-транспортных машин;
- 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
- 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- 30 пулеметов MG-3.
Напомним, 10 августа стало известно, что Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.