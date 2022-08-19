Германия передала Украине три установки Gepard, бронетранспортеры и снаряды

Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113, снаряды для артиллерии и 400 тысяч сухпайков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.

Кроме того, к отправке готовятся:

20 70-мм ракетных установок с 2 000 ракетами;

1 592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;

255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;

60 200 патронов калибра 40 мм;

6 подъемно-транспортных машин;

40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;

12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

30 пулеметов MG-3.

Напомним, 10 августа стало известно, что Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.