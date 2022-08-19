Германия передала Украине три установки Gepard, бронетранспортеры и снаряды

Германия передала Украине три установки Gepard, бронетранспортеры и снаряды
Фото: Wikipedia

Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113, снаряды для артиллерии и 400 тысяч сухпайков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.

Кроме того, к отправке готовятся:

  • 20 70-мм ракетных установок с 2 000 ракетами;
  • 1 592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
  • 60 200 патронов калибра 40 мм;
  • 6 подъемно-транспортных машин;
  • 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
  • 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • 30 пулеметов MG-3.

Напомним, 10 августа стало известно, что Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.

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