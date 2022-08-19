Оператор ГТС: Украина может компенсировать перебои с транзитом по "Северному потоку-1"

Украина имеет около 109 млн кубометров газа в сутки свободных мощностей по транзитному маршруту в Европу. Они могут быть использованы для компенсации снижения потоков по газопроводу "Северный поток-1", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС Украины.

Уже забронированные мощности через Украину согласно транзитному соглашению с "Газпромом" используются менее чем на 40%.

С учетом хронических перебоев в работе "Северного потока-1" в последние месяцы, а также очередной запланированной остановки этого маршрута в конце августа, Оператор ГТС напомнил о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу.

Технические мощности "Суджи" составляют 244 млн кубометров в сутки. Это сопоставимо с обычной пропускной способностью Nord Stream, составляющей около 167 млн кубометров в сутки, которая недавно была ограничена Газпромом.

Таким образом, нет обстоятельств непреодолимой силы и технических препятствий для выполнения "Газпромом" своих обязательств перед европейскими странами по поставкам газа. Россия продолжает игнорировать имеющиеся возможности для транзита, в частности на точке входа "Суджа", отмечает компания.

Напомним, "Газпром" 14 июня заявил, что резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. Позже компания отказалась принимать турбину и потребовала снятия санкций.